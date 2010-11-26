Депутат: В 2006 году человек на среднюю зарплату мог купить в Беларуси 0,6 квадратных метра, сегодня уже 0,9

Об этом 26 ноября сообщил заместитель премьер-министра Виктор Буря на совместном заседании палат национального собрания. При этом правительство разработало ряд мер, которые сделают строительство еще более доступным.

Правительство отчитывается перед депутатами регулярно – эта норма закреплена в Конституции Беларуси. Встречи в Овальном зале проходят раз в месяц. 26 ноября основной темой разговора двух ветвей власти, исполнительной и законодательной, стала сфера строительства.

И здесь правительство отмечает конкретные успехи. Вице-премьер Виктор Буря сообщил депутатам, что по обеспеченности населения жильем Беларусь – в числе лидеров среди стран СНГ. На одного белоруса приходится 23 квадратных метров жилья. Причем с каждым годом этот показатель увеличивается. За последнюю пятилетку построено более 25 миллионов жилых квадратных метров. Сейчас правительство планирует ввести льготные кредиты на квартиры в малых городах, а также в Кобрине, Слуцке, Речице и Светлогорске.

Виктор Буря, заместитель премьер-министра:

Для сельского население, которое проживало в населенных пунктах численностью до 20 тысяч, этот порядок сущестовал. Сегодня мы поднимаем планку до 50 000, снижаем процентную ставку с 5% до 1%. И на этих условиях люди будут кредитоваться.

За этот год ключи от новых квартир получили 70 тысяч человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Причем больше половины из них состояли на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Александр Чикилев, депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если в 2006 году человек на среднюю зарплату мог купить в Беларуси 0,62 квадратных метра, то в первой половине 2010 года он может купить уже 0,9 квадратных метров жилья.

Вице-премьер подтвердил намерение правительства и впредь возмещать расходы граждан на ЖКХ. Сейчас белорусы оплачивают лишь 25% от реальной стоимости жилищно-коммунальных услуг. Депутаты предлагают, чтобы государство более активно занималось возведением инфраструктурных объектов.

Анатолий Глаз, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации:

Мы должны, по моему глубокому убеждению, с вводом, например, второго дома нового жилого комплекса уже иметь там школу и иметь детский сад. Тогда мы снимем ряд вопросов, которые у населения есть.

Это потом все равно строим. Но сколько людям создается неудобств до того, как там построят 20-30-40 домов.

Парламентарии задали Совету министров не более 10 вопросов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Дело в том, что строительную сферу на этой неделе в Овальном зале уже обсуждали – когда принимали проект жилищного кодекса. Среди других тем, которые затронули депутаты, была реконструкция Национального аэропорта «Минск», упрощение административных процедур и борьба с пробками на дорогах.

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