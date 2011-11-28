Депутат о ЕЭК: Мы смело идем в эту интеграцию, потому что Беларусь производит много того, что с удовольствием покупают и в Казахстане, и в России

Новости Беларуси. Белорусские депутаты ратифицировали договор о Евразийской экономической комиссии. Это обеспечит развитие не только Таможенного союза, но и Единого экономического пространства, которое заработает с начала 2012 года.

Небывалое оживление в Парламенте. Как оказалось, повод для этого есть. Ратифицировали договор о Евразийской экономической комиссии.

Николай Самосейко, председатель Постоянной комиссии по законодательству и судебно-правовым вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Речь идет о создании союза на равноправной, взаимовыгодной основе при безусловном сохранении суверенитета всех тех стран, которые присоединятся к указанному проекту.

Анатолий Глаз, заместитель председателя комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Для предприятий, для простых граждан это то, что дает людям развивать бизнес, успешнее работать.

Законопроект о ратификации Договора о Евразийской экономической комиссии в Парламент внес Президент. Его подписали 18 ноября в Москве главы государств Беларуси, России и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономическая комиссия – результат целенаправленной политики. И именно эта структура станет главным регулирующим органом Таможенного союза и Единого экономического пространства. ЕЭК сможет принимать решения в области энергетики, транспорта, модернизации промышленности и сельского хозяйства.

Виталий Бусько, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и связям с СНГ:

Мы смело идем в эту интеграцию, потому что Беларусь на сегодняшний день производит много того, что с удовольствием покупают и в Казахстане, и в России, а Казахстан и Россия в состоянии дать нам то, из чего мы это изготовим то, что потом хорошо продадим в России.

Беларусь и Россия в рамках комиссии буквально в следующем месяце подпишут меморандум о помощи по вступлению во Всемирную торговую организацию.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Вступление Российской Федерации в ВТО облегчит для нас эту задачу, потому что, скорее всего, при вступлении Беларуси в ВТО в качестве базы будет принят тот уровень тарифов, который согласует Российская Федерация.

Казну ЕЭК планируют формировать за счет долевых взносов пропорционально сумм ввозных таможенных пошлин. Так, доля Беларуси здесь составит менее 5%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решения комиссии будут принимать консенсусом: одна страна – один голос. Наиболее чувствительные вопросы вправе выносить даже на уровень глав государств.