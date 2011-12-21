Депутат: Государство заинтересовано, чтобы госзакупки осуществлялись прозрачно, выгодно, эффективно и с меньшей стоимостью

Новости Беларуси. Продолжается заключительное заседание Сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Депутаты рассматривают ряд законопроектов. Один из них – о госзакупках. Его приняли в первом чтении.

Документ устанавливает единый порядок организации и проведения государственных закупок на территории страны. В том числе за счет конкурсов, электронных аукционов и биржевых торгов. Для предпринимателей намечено установить льготные условия участия в закупках.

Принятие законопроекта поможет упростить для Беларуси процессы межгосударственной экономической интеграции, в том числе в рамках ЕЭП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Сергей Семашко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В бюджете нашей страны госзакупкам выделяется довольно большой объем. Если брать по 2010 году, то это порядка 15% от ВВП. Естественно, государство заинтересовано в том, чтобы госзакупки осуществлялись прозрачно, выгодно, эффективно и, конечно же, с меньшей стоимостью. Чтобы затраты для бюджета были минимальны. Поэтому в течение нескольких лет велась работа над законопроектом, который внесен в Палату представителей Совета Министров после согласования с главой государства.