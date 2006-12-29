Деноминации белорусского рубля в 2007 году не будет

Об этом 29 декабря сообщили в Национальном банке Беларуси в связи с многочисленными обращениями граждан. Нацбанк приложит все усилия, чтобы все показатели Основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси на 2007 год были выполнены. Напомним, этим документом предусмотрена девальвация официального курса белорусского рубля по отношению к доллару США в пределах плюс/минус 2,5% на 1 января 2008 года. Национальный банк и впредь намерен проводить политику укрепления национальной валюты. Как в нынешнем, так и в последующие годы будут создаваться привлекательные условия для хранения во вкладах сбережений в белорусских рублях и увеличения доступности кредитных ресурсов банков для населения и субъектов хозяйствования. Уровень процентных ставок по депозитам в национальной валюте по-прежнему будет превышать как темпы инфляции, так и доходность по сбережениям в СКВ.