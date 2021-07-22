«Деньги в бюджет – это всё». О чём было совещание Александра Лукашенко с руководством Совмина?
Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта. Совещание 22 июля во Дворце Независимости негласно получило название «день правительства», поскольку на встрече с Президентом – руководство Совмина с большим списком предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, введение должности официальных представителей ряда ведомств при посольстве в Китае. А вот штатную численность обслуживающего персонала во всех загранучреждениях необходимо оптимизировать. От налоговой системы до предпринимательской инициативы – в этом блоке разговора Президент дал понять: для тех, кто уклоняется от налогов и выдает зарплаты в конвертах, последнее предупреждение. Даже малейшей предпосылки для таких манипуляций быть не должно.
Около трех часов совещались Президент и члены правительства. Их инициативы глава государства глобально поддержал. Подробнее об этом расскажет Алена Сырова.
Алена Сырова, корреспондент:
В среднем раз в месяц (в этом июле, выходит, уже дважды) Президент собирает правительство во Дворце Независимости. Обсуждать и возможные изменения в законодательстве, и работу отдельно взятых ведомств, и текущие нюансы коллегиально стало уже хорошей и полезной для результата привычкой. Решения, принятые в этих стенах, влияют на жизнь каждого белоруса, а потому должны быть максимально выверенными. Это тот самый случай, когда до момента подписания в процессе обсуждения не может быть ни лишних вопросов, ни мнений.
Алена Сырова:
Главный из которых, независимо от сферы, – для чего? Его и в частной жизни-то полезно задавать себе, прежде чем что-то сделать, что уж говорить о глобальных шагах.
Правительство подготовило ряд проектов указов Президента. Все они касаются системы госуправления и хозяйственных отношений. Потому в зале – экономический блок Совмина, с которым советовался глава государства, прежде чем поддержать или отвергнуть. И пока дискуссия не началась, Александр Лукашенко напомнил основные требования.
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Искать выгоду для страны Президент призывает постоянно. Пару дней назад это требование звучало в контексте разговора о работе наших диппредставительств за рубежом. Александр Лукашенко поставил задачу оптимизировать. Речь не про закрытие, а про перераспределение сил. Эффективнее усилить присутствие там, где от этого будет толк. Например, в Китае.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Экспорт, экспорт, экспорт – это и есть внешнеэкономическая часть деятельности Министерства иностранных дел. Правительство предлагает ввести должности официальных представителей Минпрома и Минсельхозпрода в нашем посольстве в Китае, а также оптимизировать штатную численность обслуживающего персонала всех загранучреждений.
Увеличение численности сотрудников равно дополнительным расходам, в случае с госаппаратом речь идет о бюджете страны. В Министерстве по налогам и сборам деньги считать умеют, пожалуй, как ни в одном другом ведомстве, и все же выступили за то, чтобы расширить штат. Резонный вопрос со стороны Президента.
Александр Лукашенко:
В любом государстве это самое крупное подразделение, потому что связано с контролем за уплатой налогов. Деньги в бюджет – это все. А в связи с цифровизацией оказалось, что этого недостаточно. Я хотел бы услышать мотивацию. Вы знаете мое отношение к увеличению численности не только чиновничьего аппарата, но и других министерств и ведомств. Все предложения подразумевают дополнительные государственные расходы. В связи с этим нужны железные гарантии того, что они своевременны и что без этих расходов не обойтись. И что они будут эффективны и принесут больше доходов, чем расходов.
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Форма резидентуры пришла к нам с Запада. Не только в медицине мы заимствуем опыт у зарубежных коллег, но это ведь не значит, что он эталонный и полностью приемлем для нас. Куда эффективнее совершенствовать свое, а не замещать его, не задумываясь о последствиях.