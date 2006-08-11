Деньги - это не мусор, а мусор - это деньги

Количество отходов в стране увеличивается. Оно растет прямо пропорционально с ростом ВВП. Уменьшить объемы мусорных свалок возможно лишь перебрав и выбрав то, что может быть еще использовано в промышленности.Новый указ Президента о совершенствовании использования вторичных отходов призван навести порядок там, где его действительно не хватает.

За день на минские сортировочные станции приезжает до 25 машин с вторсырьем. Текстиль, бумагу и пэт-бутылки здесь перебирают, прессуют и отправляют на производства. Каждый месяц число привозимого вторичного сырья увеличивается. Предприятия работают почти на износ: не хватает современного оборудования, почти половина работ выполняется вручную.

Между тем новый указ о совершенствовании раздельного сбора отходов позволит приобретать таким предприятиям новое оборудование чаще. Деньги на это будут поступать от тех, кто производит или импортирует товары в стеклянной таре или картонной упаковке.