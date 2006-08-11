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Деньги - это не мусор, а мусор - это деньги

11 августа 2006 11:10
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Количество отходов в стране увеличивается. Оно растет прямо пропорционально с ростом ВВП. Уменьшить объемы мусорных свалок возможно лишь перебрав и выбрав то, что может быть еще использовано в промышленности.Новый указ Президента  о совершенствовании использования вторичных отходов призван навести порядок там, где его действительно не хватает.
За день на минские сортировочные станции приезжает до 25 машин с вторсырьем.  Текстиль, бумагу и пэт-бутылки здесь перебирают, прессуют и отправляют на производства. Каждый месяц число привозимого вторичного сырья увеличивается. Предприятия работают почти на износ: не хватает современного оборудования, почти половина работ выполняется вручную.
Между тем  новый указ о совершенствовании раздельного сбора отходов позволит приобретать таким предприятиям  новое оборудование чаще. Деньги на это будут поступать от тех, кто производит или импортирует товары в стеклянной таре  или картонной упаковке.
# Экономика

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