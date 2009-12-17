Демонстрация белорусской погрузочной техники «Амкодор» зарубежным дилерам

Экспортная сеть отечественной спецтехники охватывает практически весь евроконтинент и даже дальнее зарубежье. А потому у этого предприятия сегодня нет проблем с запасами готовой продукции на складах.

Показательные выступления организовали для сотни дилеров предприятия. Однако здесь было чему поучиться и коллегам по производственному цеху. В первую очередь в плане продаж. Экспортная сеть отечественной спецтехники охватывает практически весь евроконтинент и даже дальнее зарубежье. Как разгрузить склад ковшом – знает Алексей Мартиненок.

Рецепт разгрузки склада от производителя погрузчиков – блюдо сложное. Здесь основной компонент – дилерская сеть. На сегодняшний показ собрались более сотни представителей предприятия с разных концов света. Оценить ассортимент и присмотреться к новинкам.

Геннадий Домаш, генеральный конструктор предприятия:

– Ситуация на рынке диктует такие требования, чтобы потребитель мог получать из одного источника большую гамму машин, чтобы было комплексное решение.

Практически все эти модели уже известны на мировом рынке. В основном благодаря выставкам. Техника, которую делают при минус 20, расходится на ура даже в Южной Азии. На чудеса точности от многотонных машин, к примеру, в Индии совсем недавно смотрели широко открытыми глазами. Результат – комплект контрактов. А в Казахстане предприятие рассчитывает и вовсе на доминирующие позиции. Там получилось организовать импортозамещение в масштабах Таможенного союза.

Правильно составить экспортную политику сегодня получается не у всех. Один из ее важнейших компонентов – инновация. Совместные проекты с белорусскими учеными выгодны для любого производства. Высокотехнологичный продукт продается всегда. В результате и склад получает нормативную нагрузку, а не трещит по швам, переполненный залежалым товаром.

Александр Шакутин, председатель совета директоров открытого акционерного общества:

– У каждого производителя должен быть норматив. Ведь потребитель должен получить машину со склада. Мы работаем в рамках того норматива, который мы учредили.

Только в этом месяце отечественные погрузчики уже побывали на двух международных показах. В Индии и России техника произвела настоящий фурор. Так что не удивительно, что вместе с качеством растут и объемы производства на 30% каждый год. Медленно, но верно.