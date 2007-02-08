Демография угрожает экономике

Глава государства отметил, что многие экономически развитые страны мира, особенно европейские, переживают сегодня демографический кризис. Подобные проблемы затронули и нашу страну. С 1993 года в республике началась естественная убыль населения - на протяжении нескольких лет оно ежегодно уменьшалось на 50 тысяч человек.
Как пояснил Александр Лукашенко, сокращение численности детей и подростков ведет к проблемам формирования трудовых ресурсов, интеллектуального потенциала и ресурсов для Вооруженных Сил страны. "В итоге - снижение экономической активности населения, общественной производительности труда, увеличение государственных расходов на социальное обеспечение и социальное страхование". Президент считает эту тенденцию опасной для любого государства.
В Национальной программе демографической безопасности Беларуси до 2010 года должна быть представлена система мер социально-экономического, правового и организационного характера. Это обеспечит стабилизацию численности населения и создаст предпосылки для демографического роста, - заявил Президент.
Александр Лукашенко считает, что принятие программы затянулось по вине Правительства. Еще в июне 2000 года оно получило задание подготовить и утвердить в 2001-2003 годах государственную программу демографической безопасности Беларуси. Однако тот документ, который был первоначально подготовлен, не выдержал никакой критики. Вместо конкретных мер он содержал лишь декларации о намерениях.
После двух с половиной часов обсуждения Президент направил Национальную программу демографической безопасности на доработку. Сумму в 300 миллионов долларов, которую Правительство предлагает потратить на ее реализацию, глава государства потребовал пересмотреть. Александр Лукашенко также поручил разобраться с финансированием некоторых статей документа и целесообразностью выделения средств.