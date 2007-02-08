Демография угрожает экономике

Демографические проблемы представляют потенциальную угрозу устойчивому экономическому развитию государства и его национальной безопасности. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на совещании по проекту Национальной программы демографической безопасности Беларуси до 2010 года.

Глава государства отметил, что многие экономически развитые страны мира, особенно европейские, переживают сегодня демографический кризис. Подобные проблемы затронули и нашу страну. С 1993 года в республике началась естественная убыль населения - на протяжении нескольких лет оно ежегодно уменьшалось на 50 тысяч человек.

Как пояснил Александр Лукашенко, сокращение численности детей и подростков ведет к проблемам формирования трудовых ресурсов, интеллектуального потенциала и ресурсов для Вооруженных Сил страны. "В итоге - снижение экономической активности населения, общественной производительности труда, увеличение государственных расходов на социальное обеспечение и социальное страхование". Президент считает эту тенденцию опасной для любого государства.

В Национальной программе демографической безопасности Беларуси до 2010 года должна быть представлена система мер социально-экономического, правового и организационного характера. Это обеспечит стабилизацию численности населения и создаст предпосылки для демографического роста, - заявил Президент.

Александр Лукашенко считает, что принятие программы затянулось по вине Правительства. Еще в июне 2000 года оно получило задание подготовить и утвердить в 2001-2003 годах государственную программу демографической безопасности Беларуси. Однако тот документ, который был первоначально подготовлен, не выдержал никакой критики. Вместо конкретных мер он содержал лишь декларации о намерениях.

После двух с половиной часов обсуждения Президент направил Национальную программу демографической безопасности на доработку. Сумму в 300 миллионов долларов, которую Правительство предлагает потратить на ее реализацию, глава государства потребовал пересмотреть. Александр Лукашенко также поручил разобраться с финансированием некоторых статей документа и целесообразностью выделения средств.