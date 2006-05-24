Деловые встречи белорусских и российских бизнесменов стали традицией

С каждым годом контакты между двумя странами динамично развиваются. Заключаются взаимовыгодные контракты, реализуются новые перспективные проекты.

24 мая белорусские партнёры встретили российскую делегацию хлебом и солью. Превратить контакты в контракты и тем самым расширить рынки сбыта - основные цели встречи.

Директор авторемонтного завода в Республике Мордовия Геннадий Громов приехал посмотреть, что производят или не производят в Беларуси, чтобы найти то совместное предприятие, которое приносило бы обоюдную пользу.

Планы у представителей обеих стран велики. Белорусские и российские бизнесмены пришли на встречу с увесистыми папками и интересными предложениями. Среди приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудничества - развитие электротехнической и машиностроительной отраслей. Подвижный железнодорожный состав, цистерны для нефтепродуктов, прицепная сельхозтехника, медицинское оборудование - далеко не весь список продукции, которая вскоре сможет найти своё место на рынке Беларуси.

Заместитель директора торгово-промышленной палаты Республики Мордовия Анатолий Прокудов отметил, что сотрудничество позволяет сделать уровень цен приемлемым как для Беларуси, так и для Мордовии. И второй важный компонент - это качество. Товары, которые поступают из Беларуси в Мордовию, считает Анатолий Прокудов, отвечают самым высоким требованиям.

Бизнесмены планируют наладить прямые контакты непосредственно с заводами, минуя посредников. Это позволит не только существенно снизить цены на реализуемую продукцию, но и сэкономить время на её доставку.