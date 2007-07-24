Деловой центр вместо аэропорта

Россияне готовы вложить деньги в строительство административно-делового центра на месте аэропорта "Минск-1".

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел предложения инвесторов.

Проект рационального использования территории аэропорта и выноса его за городскую черту был обсужден еще в мае во время посещения главой государства Минской ратуши. Александр Лукашенко потребовал тогда в сжатые сроки завершить проектные работы и определить инвесторов. Планом застройки заинтересовалась российская компания "Итера Инвест Холдинг". Ее деньги и будут вложены в обустройство территории аэропорта "Минск-1". Напомним, на его месте решено возвести жилой район, административно-деловой и общественный центр "Минск-Сити".

Проект застройки уже согласован с Мингорисполкомом. Сегодня он был представлен на рассмотрение Президента. Решено, что в деловом районе "Минск-сити" будет и жилой массив: почти миллион квадратных метров. Территорию используют вплоть до каждого квадратного метра земли. Комплекс нужно построить так, чтобы и через десятки лет не возникала мысль здесь что-то менять. Таково поручение Александра Лукашенко к застройщикам.

Проектные работы будут ускорены. И уже в 2009 году начнется строительство нового района. Кроме того, российские инвесторы внесли свои предложения по застройке района около Национальной библиотеки. Варианты приемлемы для белорусской стороны.