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Деловая встреча с делегацией бизнес-кругов Узбекистана состоится в Минске

23 января 2024 06:25
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Многоплановое сотрудничество Беларуси и Узбекистана отвечает общим интересам. Наш товарооборот динамично нарастает, но потенциал его увеличения есть. Делегации бизнес-кругов двух стран 23 января в Минске обсудят новые направления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деловая встреча с делегацией бизнес-кругов Узбекистана состоится в Минске-1

Деловую встречу организовали торгово-промышленные палаты, чтобы установить и углубить контакты между представителями белорусских и узбекских предприятий и организаций. Презентуют наш потенциал в сферах легкой промышленности, деревообработки, обсудят использование биржевого механизма во взаимной торговле. Белорусские технологии интересны Узбекистану в различных отраслях. Важнейшим аспектом остается сотрудничество регионов.

# Беларусь-Узбекистан # Экономика

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