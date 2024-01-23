Деловая встреча с делегацией бизнес-кругов Узбекистана состоится в Минске

Многоплановое сотрудничество Беларуси и Узбекистана отвечает общим интересам. Наш товарооборот динамично нарастает, но потенциал его увеличения есть. Делегации бизнес-кругов двух стран 23 января в Минске обсудят новые направления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.