Делегация во главе с первым вице-премьером Владимиром Семашко проводит переговоры в бразильском штате Гояс

Наши чиновники, представители калийной компании и МТЗ посетили завод по производству этанола из сахарного тростника, ознакомились с процессом выработки биотоплива из сои. Предмет интереса — развитие альтернативной энергетики. Другое направление — инвестиции в белорусскую экономику, в частности — участие в акционировании предприятий.

Основа экономики штата Гояс — сельское хозяйство и животноводство. Именно отсюда во многие страны мира экспортируют мясо, молоко и сою.

У бразильских бизнесменов повышенный интерес к калийным удобрениям. По итогам прошлого года Беларусь в торговле со штатом заняла 12-е место. Одна из целей переговоров — убрать международных посредников в товарообороте между нашими странами. Это значительно уменьшит цены на наши товары, диверсифицирует поставки. Совместные проекты возможны также в фармацевтике, горнодобывающей отрасли, агропромышленном комплексе. Интересует бразильцев сельхозтехника. В первую очередь — энергонасыщенные тракторы.