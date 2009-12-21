Делегация Санкт-Петербурга во главе с Валентиной Матвиенко - в Беларуси

Намечены встречи в Правительстве страны.

В составе делегации северной столицы России приедут представители деловых кругов. Они проведут переговоры в министерствах и концернах Беларуси, посетят ряд наших предприятий и организаций.

Пройдет также заседание Совета делового сотрудничества. Речь пойдет о торгово-экономическом взаимодействии. В частности, о создании совместных сборочных производств, дилерских и сервисных центров, поставках транспортной, коммунальной и дорожно-строительной техники, продовольственных и потребительских товаров. Будут говорить и о создании сети магазинов белорусских предприятий, проведении выставок и ярмарок в городе на Неве.

К слову, по объему товарооборота с нашей страной Санкт-Петербург — на четвертом месте среди регионов России. За десять месяцев текущего года он превысил 802 млн. долларов.