Прямой эфир

Делегация Санкт-Петербурга во главе с Валентиной Матвиенко - в Беларуси

21 декабря 2009 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Намечены встречи в Правительстве страны.

В составе делегации северной столицы России приедут представители деловых кругов. Они проведут переговоры в министерствах и концернах Беларуси, посетят ряд наших предприятий и организаций.

Пройдет также заседание Совета делового сотрудничества. Речь пойдет о торгово-экономическом взаимодействии. В частности, о создании совместных сборочных производств, дилерских и сервисных центров, поставках транспортной, коммунальной и дорожно-строительной техники, продовольственных и потребительских товаров. Будут говорить и о создании сети магазинов белорусских предприятий, проведении выставок и ярмарок в городе на Неве.

К слову, по объему товарооборота с нашей страной Санкт-Петербург — на четвертом месте среди регионов России. За десять месяцев текущего года он превысил 802 млн. долларов.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
20 декабря 2009 19:11

Поставки сухого молока из Беларуси могут спасти российский молочный рынок

19 декабря 2009 21:49

Громкий финансовый скандал на «Интеграле»

19 декабря 2009 13:14

В США за день закрыты семь банков