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Делегация правительства Беларуси проводит в Москве переговоры с "Газпромом"

24 января 2007 11:39
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Тема встречи - согласование проекта договора о создании газотранспортного СП на базе предприятия "Белтрансгаз".Окончательное согласование практического механизма создания СП необходимо для принятия в Беларуси решения о продаже "Газпрому" 50% акций "Белтрансгаза".
Как сообщалось ранее, в проекте документа определены условия сделки с "Газпромом". В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, "Газпром" ежегодно до 2010 года будет приобретать по 12,5% акций "Белтрансгаза", доведя  размер своего пакета до 50%  к 2010 году и выплатив за 4 года $2,5 млрд. При  этом  российская сторона вступит в право собственности и корпоративного управления только после полного выкупа 50% акций "Белтрансгаза".
Напомним, сегодня "Белтрансгаз" находится в полной собственности Беларуси и является  монополистом в сфере поставки природного газа. Предприятие эксплуатирует почти 7 тыс. км газопроводов. Ежегодно по его трубам  транспортируется более 60 млрд. кубометров природного газа, в том числе  транзитом - около 45 млрд. кубометров.
# Экономика

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