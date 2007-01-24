Делегация правительства Беларуси проводит в Москве переговоры с "Газпромом"

Тема встречи - согласование проекта договора о создании газотранспортного СП на базе предприятия "Белтрансгаз".Окончательное согласование практического механизма создания СП необходимо для принятия в Беларуси решения о продаже "Газпрому" 50% акций "Белтрансгаза".

Как сообщалось ранее, в проекте документа определены условия сделки с "Газпромом". В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, "Газпром" ежегодно до 2010 года будет приобретать по 12,5% акций "Белтрансгаза", доведя размер своего пакета до 50% к 2010 году и выплатив за 4 года $2,5 млрд. При этом российская сторона вступит в право собственности и корпоративного управления только после полного выкупа 50% акций "Белтрансгаза".

Напомним, сегодня "Белтрансгаз" находится в полной собственности Беларуси и является монополистом в сфере поставки природного газа. Предприятие эксплуатирует почти 7 тыс. км газопроводов. Ежегодно по его трубам транспортируется более 60 млрд. кубометров природного газа, в том числе транзитом - около 45 млрд. кубометров.