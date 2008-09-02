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Делегация Минэкономики Мексики посетит Минск

02 сентября 2008 10:53
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Визит начался сегодня и главный вопрос – инвестиционное сотрудничество.

В истории двусторонних отношений это первый визит в Беларусь мексиканской делегации такого уровня. Встречи и переговоры пройдут в Совмине, министерствах иностранных дел и экономики. Предусматривается посещение Парка высоких технологий, Белорусской торгово-промышленной палаты, Минского тракторного завода.

Планируется подписание ряда Соглашений по инвестициям и создании совместной экономической комиссии. Напомним, дипломатическим отношениям между странами уже 16 лет. В 2007-м товарооборот нашей республики с Мексикой превысил 21 миллион долларов. А за первое полугодие текущего года вырос на 44%. Причем, экспорт увеличился наполовину.

# Экономика

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