Делегация Липецкой области России прибыла в Беларусь

Развитие экономики в посткризисный период: о кризисах, путях выхода из них и последствиях для людей и стран

Средневековье закончилось переходом от ремесленного к цеховому, затем к мануфактурному производству и появлением печатной машины Гуттенберга, а, соответственно, и возникновением новой — медийной — среды. С тех пор историю экономики, в прямом смысле, пишут газеты. А вместе с ней и историю экономических кризисов.