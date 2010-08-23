Делегация Липецкой области России прибыла в Беларусь
Бизнесмены и политики обсудят торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Зарубежные гости проведут переговоры в Совете Министров и Министерстве торговли нашей страны.Также в программе пребывания – посещение свободной экономической зоны «Минск», Белорусской универсальной товарной биржи и некоторых организаций Белкоопсоюза. Отметим, этот визит – продолжение двусторонних контактов между Министерством торговли Беларуси и администрацией Липецкой области.