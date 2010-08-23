Прямой эфир

Делегация Липецкой области России прибыла в Беларусь

23 августа 2010 06:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Бизнесмены и политики обсудят торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Зарубежные гости проведут переговоры в Совете Министров и Министерстве торговли нашей страны.Также в программе пребывания – посещение свободной экономической зоны «Минск», Белорусской универсальной товарной биржи и некоторых организаций Белкоопсоюза. Отметим, этот визит – продолжение двусторонних контактов между Министерством торговли Беларуси и администрацией Липецкой области.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
22 августа 2010 17:49

Развитие экономики в посткризисный период: о кризисах, путях выхода из них и последствиях для людей и стран

21 августа 2010 17:20

В Беларуси будет открыт филиал армянского завода по выпуску коньяков

20 августа 2010 14:14

«Гомсельмаш» испытывает новый зерноуборочный комбайн, аналогов которому по мощности нет в странах СНГ