Делегация Костромской области находится с визитом в Беларуси

С визитом в Беларуси делегация Костромской области России, нас уже много лет связывает комплексное сотрудничество и взаимодействие по множеству направлений: торгово-экономическое, научно-техническое и социально-культурное. И все же главенствующая роль отводится экономическим отношениям. Их развитие обсудили во время посещения предприятий «Амкодор» и МТЗ.

Юрий Маков, заместитель губернатора Костромской области России:

Мы сейчас должны не конкурировать (Россия и Беларусь), а вместе должны конкурировать с ними – вот в чем логика. Все должно быть на это направлено. В Костромской области очень много техники, которая занимается, например, лесозаготовкой. Раньше вся эта техника у нас была импортная и шла из западных стран. Каналы на сегодня перекрыты, с запчастями плохо, а лес добывать надо. «Амкодор» выпускает хорошую линейку лесозаготовительной техники. В этой логике сейчас сам бог велел в этом отношении двигаться вперед и переходить, чтобы нивелировать какие-то риски, на ту технику, которая производится в Республике Беларусь.