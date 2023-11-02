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Делегация Костромской области находится с визитом в Беларуси

02 ноября 2023 06:16
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Новости Беларуси. Вопреки беспрецедентному санкционному давлению, экономика Беларуси показывает рост, увеличивается промышленное производство, снижается инфляция, прирастают денежные доходы людей. Это стало возможным в том числе благодаря стратегическому партнерству Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Костромской области находится с визитом в Беларуси-1

Как подчеркивает Александр Лукашенко, единство двух государств – это прежде всего экономика. А ее драйвером становится сотрудничество регионов.

 

Делегация Костромской области находится с визитом в Беларуси-4

С визитом в Беларуси делегация Костромской области России, нас уже много лет связывает комплексное сотрудничество и взаимодействие по множеству направлений: торгово-экономическое, научно-техническое и социально-культурное. И все же главенствующая роль отводится экономическим отношениям. Их развитие обсудили во время посещения предприятий «Амкодор» и МТЗ.

Делегация Костромской области находится с визитом в Беларуси-7

Юрий Маков, заместитель губернатора Костромской области России:
Мы сейчас должны не конкурировать (Россия и Беларусь), а вместе должны конкурировать с ними – вот в чем логика. Все должно быть на это направлено. В Костромской области очень много техники, которая занимается, например, лесозаготовкой. Раньше вся эта техника у нас была импортная и шла из западных стран. Каналы на сегодня перекрыты, с запчастями плохо, а лес добывать надо. «Амкодор» выпускает хорошую линейку лесозаготовительной техники. В этой логике сейчас сам бог велел в этом отношении двигаться вперед и переходить, чтобы нивелировать какие-то риски, на ту технику, которая производится в Республике Беларусь.

Делегация Костромской области находится с визитом в Беларуси-10

По темпам роста промышленного производства (почти 108 %) Беларусь сохраняет за собой позиции лидера в ЕАЭС. Отечественная продукция высоко востребована. В первую очередь – на внешних рынках.

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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