Делегация Костромской области находится с визитом в Беларуси
Новости Беларуси. Вопреки беспрецедентному санкционному давлению, экономика Беларуси показывает рост, увеличивается промышленное производство, снижается инфляция, прирастают денежные доходы людей. Это стало возможным в том числе благодаря стратегическому партнерству Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркивает Александр Лукашенко, единство двух государств – это прежде всего экономика. А ее драйвером становится сотрудничество регионов.
С визитом в Беларуси делегация Костромской области России, нас уже много лет связывает комплексное сотрудничество и взаимодействие по множеству направлений: торгово-экономическое, научно-техническое и социально-культурное. И все же главенствующая роль отводится экономическим отношениям. Их развитие обсудили во время посещения предприятий «Амкодор» и МТЗ.
Юрий Маков, заместитель губернатора Костромской области России:
Мы сейчас должны не конкурировать (Россия и Беларусь), а вместе должны конкурировать с ними – вот в чем логика. Все должно быть на это направлено. В Костромской области очень много техники, которая занимается, например, лесозаготовкой. Раньше вся эта техника у нас была импортная и шла из западных стран. Каналы на сегодня перекрыты, с запчастями плохо, а лес добывать надо. «Амкодор» выпускает хорошую линейку лесозаготовительной техники. В этой логике сейчас сам бог велел в этом отношении двигаться вперед и переходить, чтобы нивелировать какие-то риски, на ту технику, которая производится в Республике Беларусь.
По темпам роста промышленного производства (почти 108 %) Беларусь сохраняет за собой позиции лидера в ЕАЭС. Отечественная продукция высоко востребована. В первую очередь – на внешних рынках.