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Делегация из Вьетнама - с визитом в Беларуси

22 октября 2007 08:27
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Гости намерены ознакомиться с народно-хозяйственным комплексом Минской области. Развитие межрегиональных связей - одно из важных направлений белорусско-вьетнамского сотрудничества. В первую очередь, это касается экономических отношений, обмена товарами и технологиями.
Напомним, в сентябре на очередном заседании белорусско-вьетнамской межправительственной комиссии стороны рассмотрели дальнейшее развитие отношений в области промышленности, фармацевтики, образования, спорта и туризма, а также в кредитно-инвестиционной и выставочно-ярмарочной сферах.
# Экономика

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