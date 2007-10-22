Делегация из Вьетнама - с визитом в Беларуси

Гости намерены ознакомиться с народно-хозяйственным комплексом Минской области. Развитие межрегиональных связей - одно из важных направлений белорусско-вьетнамского сотрудничества. В первую очередь, это касается экономических отношений, обмена товарами и технологиями.

Напомним, в сентябре на очередном заседании белорусско-вьетнамской межправительственной комиссии стороны рассмотрели дальнейшее развитие отношений в области промышленности, фармацевтики, образования, спорта и туризма, а также в кредитно-инвестиционной и выставочно-ярмарочной сферах.