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Делегация из Санкт-Петербурга прибудет в Минск для участия в заседании Совета делового сотрудничества

12 мая 2008 08:11
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Перспективы взаимовыгодного сотрудничества и вопросы, связанные с поставками белорусского продовольствия в Санкт-Петербург будут планируется обсудить на заседании. К слову, за первый квартал текущего года предприятия Минсельхозпрода отправили в Санкт-Петербург продукции более чем на 50 миллионов долларов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2007 года. Программой визита российских гостей запланировано посещение сыродельного и мясокомбината в Слуцке.
# Экономика

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