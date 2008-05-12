Делегация из Санкт-Петербурга прибудет в Минск для участия в заседании Совета делового сотрудничества

Перспективы взаимовыгодного сотрудничества и вопросы, связанные с поставками белорусского продовольствия в Санкт-Петербург будут планируется обсудить на заседании. К слову, за первый квартал текущего года предприятия Минсельхозпрода отправили в Санкт-Петербург продукции более чем на 50 миллионов долларов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2007 года. Программой визита российских гостей запланировано посещение сыродельного и мясокомбината в Слуцке.