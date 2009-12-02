Делегация из Приволжья - с экономической миссией

Руководители регионов Приволжского федерального округа России привезли белорусам пакет инвестпроектов.

Беларусь успешно сотрудничает с российскими регионами не один год. Представители Приволжья впервые в Минске с экономической миссией. Чего не скажешь о полномочном представителе президента России в округе Григории Рапоте. Он в Минске человек давно и хорошо известный. Работал в военной сфере, в промышленности, был секретарем ЕврАзЭс, а сегодня привез руководителей самых индустриальных регионов России, чтобы навести экономические мосты.

В строгом конференц-зале Национальной библиотеки — нестандартное начало для экономической презентации. Открылись песнями. Широкая русская душа – приволжцы — привезли в Минск не только национальный фольклор, но и пакет инвестроектов. Большинство из них касается высоких технологий. Например, россияне предлагают сотрудничать с новым заводом по производству плазмы крови, который построен в Кировской области. Работать в рамках Единого таможенного пространства – хороший вариант.

Григорий Рапота, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе:

В рамках того, что у нас есть, у нас огромное непаханое поле для взаимодействия. Если будет Таможенный союз, то всё это упростится. Это создает новый фон для нашего взаимодействия.

В эти дни рамки сотрудничества с приволжскими регионами будут определены точнее. Границы же экономического союза двух стран уже ясны. Единое таможенное пространство – первый шаг в единое экономическое.

Синхрон: Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

При принятии единого таможенного тарифа, естественно, учитывались интересы тех стран, у которых есть свои национальные производители. Должна быть разумная мера: с одной стороны, тарифная защита, с другой стороны, соблюдение принципов конкуренции. Если говорить о Приволжском федеральном округе, то мы очень тщательно подошли к этим вопросам, во всяком случае, то, что касается производства нашей грузовой техники, тракторной техники, комбайнов, сельхозмашиностроения — это всё достаточно серьёзным образом защищено единым таможенным тарифом.

Без хорошей техники из Беларуси не уедешь. Поэтому делегацию повезли прямиком на машиностроительные предприятия: на МАЗ, МТЗ и «Белкоммунмаш». В большом регионе – площадью миллион квадратных метров — много транспорта быть не может. Троллейбусы и трамваи впечатлили россиян процентом энергосбережения.

Интерес к сотрудничеству у Приволжья и белорусов взаимный. Что из предложенного превратится в реальный контракт, покажет время.