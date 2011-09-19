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Делегация из КНР посетила Национальную библиотеку Беларуси

19 сентября 2011 11:04
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Их впечатлил архитектурный облик нашего алмаза знаний, его внутреннее оформление и оснащенность.

Экскурсия была очень подробной.

Делегация из КНР посетила Национальную библиотеку Беларуси

Делегация из КНР посетила Национальную библиотеку Беларуси

Делегация из КНР посетила Национальную библиотеку Беларуси

Отдельно китайские парламентарии остановились у экспозиции редких рукописных изданий.

Делегация из КНР посетила Национальную библиотеку Беларуси

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Банго оставил запись в книге почетных гостей.

Делегация из КНР посетила Национальную библиотеку Беларуси

Делегация из КНР посетила Национальную библиотеку Беларуси

К слову, Беларусь и КНР поддерживают тесные отношения в культурной сфере. За три года в нашу страну было передано более 600 изданий на китайском языке. И сейчас в библиотеке проходит выставка «Окно в Китай».

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Когда начинала строиться национальная библиотека, китайской стороной нам было передано оборудование на 10 млн юаней. И это было еще во время строительства. Все мониторы, часть компьютерного оборудования, которое работает в нашей библиотеке, – это то, что поставлено правительством Китая. 

Также Делегация из КНР побывает на Минской ТЭЦ-2, где примет участие в символическом запуске станции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика # Беларусь-Китай # Фотофакт

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