Делегация из КНР посетила Национальную библиотеку Беларуси

Их впечатлил архитектурный облик нашего алмаза знаний, его внутреннее оформление и оснащенность.

Экскурсия была очень подробной.

Отдельно китайские парламентарии остановились у экспозиции редких рукописных изданий.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Банго оставил запись в книге почетных гостей.

К слову, Беларусь и КНР поддерживают тесные отношения в культурной сфере. За три года в нашу страну было передано более 600 изданий на китайском языке. И сейчас в библиотеке проходит выставка «Окно в Китай».

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Когда начинала строиться национальная библиотека, китайской стороной нам было передано оборудование на 10 млн юаней. И это было еще во время строительства. Все мониторы, часть компьютерного оборудования, которое работает в нашей библиотеке, – это то, что поставлено правительством Китая.

Также Делегация из КНР побывает на Минской ТЭЦ-2, где примет участие в символическом запуске станции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».