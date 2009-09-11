Делегация из Баку - с визитом в столичном регионе

Азербайджан заинтересован в наращивании белорусского экспорта.

На встрече в Миноблисполкоме стороны обсудили дальнейшее сотрудничество. Уже в ближайшее время предприятия белорусского региона наладят широкие поставки карьерной, строительной техники, продукции деревообработки и мясомолочной отрасли.

В Азербайджане работают 12 наших торговых представительств. Там также планируется открыть торговый дом предприятий Минской области, что позволит увеличить взаимный товарооборот. С начала года он превысил 9 млн. долларов. Основой экспорта столичной области стали лекарства, молочные продукты и консервированные овощи.