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Делегация из Баку - с визитом в столичном регионе

11 сентября 2009 11:08
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Азербайджан заинтересован в наращивании белорусского экспорта.

На встрече в Миноблисполкоме стороны обсудили дальнейшее сотрудничество. Уже в ближайшее время предприятия белорусского региона наладят широкие поставки карьерной, строительной техники, продукции деревообработки и мясомолочной отрасли.

В Азербайджане работают 12 наших торговых представительств. Там также планируется открыть торговый дом предприятий Минской области, что позволит увеличить взаимный товарооборот. С начала года он превысил 9 млн. долларов. Основой экспорта столичной области стали лекарства, молочные продукты и консервированные овощи.

# Экономика

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