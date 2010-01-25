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Делегация Еврокомиссии во главе с заместителем Генерального директора Петером Балашем прибыла в Минск

25 января 2010 18:14
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За последнее десятилетие это первый визит столь высокого уровня.

В белорусском МИД стороны уже обсудили экономические отношения Беларуси и объединённой Европы, а также вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию. Ожидается, что в ходе встреч и переговоров будет затронут вопрос признания ЕС рыночного статуса белорусской экономики и отмены в этой связи экспортных квот на поставки в Европу некоторых категорий продукции белорусского легпрома.

Отдельная тема – формирование Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана, влияние его на развитие двусторонней торговли Беларуси с Евросоюзом.

# Экономика

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