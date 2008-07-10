Делегация деловых кругов Турции в Минске

Около 50 бизнесменов приняли участие в контактно-кооперационной бирже.

Беларусь проявляет особый интерес к опыту этой страны в сфере строительства и экспорта услуг. А географическое положение Беларуси и Турции открывает особые возможности для развития сотрудничества в области логистики и транзита.

"Для нас инвестиции в Беларусь даже важнее, чем развитие торговых отношений, отметил Тунджер Каялар, государственный секретарь по внешней торговле Турции. - Ведь это – и расширение производства, и увеличение рабочих мест, и экспорта. В Минске мы готовы вкладывать средства в строительство, легкую, пищевую и электронную промышленность".

Турецкие строительные фирмы успешно работают на белорусском рынке. Несколько лет назад реконструирована гостиница "Минск" с привлечением капитала этой страны. Сегодня представители иностранной компании прибыли в белорусскую столицу с новыми проектами. Для них в нашей стране введены гарантии и дополнительные налоговые льготы.

"Самый большой потенциал для сотрудничества в строительной отрасли, - заявил председатель Совета директоров турецкой компании Али Рыза Арслан. - В Минске мы хотим строить также масштабно, как сейчас в Москве. Вслед за гостиницей мы хотели бы построить в Минске бизнес-центр или административное здание".

