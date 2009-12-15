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Делегация Челябинской области прибывает в Минск

15 декабря 2009 07:29
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Беларусь подпишет соглашение о сотрудничестве с этим российским регионом на ближайшие два года.

Делегацию Челябинской области возглавляет губернатор Петр Сумин. На встречах в Минске стороны обсудят торгово-экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие и определят план мероприятий на перспективу. Гости посетят ряд предприятий.

Сотрудничество белорусов и южноуральцев активно развивается последние девять лет. В прошлом году товарооборот был 350 миллионов долларов. В Челябинскую область мы поставляем сельскохозяйственную и бытовую технику, автомобили, продукты питания. Беларусь заинтересована в приобретении черных и цветных металлов.

# Экономика

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