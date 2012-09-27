Делегация Астраханской области с визитом в Беларуси с 27 по 29 сентября

Новости Беларуси. Беларусь готова участвовать в реализации программ развития Астраханской области. 27 сентября об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона Александром Жилкиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о сотрудничестве в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ. Взаимодействие на уровне регионов весьма эффективное. Беларусь рассматривает прикаспийский край, как надежного и перспективного партнера. Астраханская область имеет огромные запасы углеводородного сырья, как газового, так и нефтяного, много стратегических месторождений.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам необходимо активнее использовать потенциал Таможенного союза, Единого экономического пространства. Уверен, субъекты хозяйствования наших стран еще далеко не исчерпали возможности для интенсификации взаимодействий.

Беларусь готова участвовать в программах развития Астраханской области, включая модернизацию его промышленного, сельскохозяйственного, строительного, жилищно-коммунального секторов. Наши строители обладают определенным опытом проектирования, строительства крупных инфраструктурных, социальных, промышленных объектов, а также жилья. Мы готовы участвовать в реализации в вашей области программы «Чистая вода», предложить свои услуги по модернизации системы водоснабжения. Тем более, что мы такие мероприятия проводили и проводим в Беларуси.

Мы готовы поделиться опытом выращивания мясного, молочного скота, опытом строительства овощехранилищ, заводов по переработке молока, молочно-товарных комплексов.

Есть много тем для совместной работы ученых не только в аграрной сфере, но и в других отраслях народного хозяйства. Белорусские компании могли бы участвовать в разработке месторождений углеводородного сырья в вашей области. Словом, у нас есть что предложить друг другу.

Александр Жилкин, губернатор Астраханской области Российской Федерации:

Мы хорошо знаем, что многие белорусские товары - подавляющее большинство - весьма востребованы во всех прикаспийских государствах. А об Астраханской области говорить не буду, потому что у нас 76% сельскохозяйственной техники - белорусского производства. Конечно, мы ее каждый год покупаем, обновляем, в среднем до 500 единиц. Мы перегружаем и отправляем МАЗы, которые очень важны и востребованы и в Казахстане, и в Туркменистане. Я бы предложил правительству Беларуси рассматривать Астраханскую область не только как рынок нашего субъекта и соседей (Калмыкия, Дагестан), но и как площадку для реализации белорусского товара на казахстанское, туркменское, иранское, азербайджанское направление.

Есть перспективы и в развитии сотрудничества белорусских тракторостроителей с Астраханской областью. В регионе начали выращивать хлопок, нужно много техники, наподобие той, что поставляется в Туркменистан. Шла речь о перспективах создания совместного холдинга по производству и переработке хлопка. Говорили о поставках отечественных льняных изделий в регион.

Александр Лукашенко:

Надо южанам показать наш лен, нашу продукцию. Я уверен, что если мы привезем в Астрахань наши салфетки и простыни изо льна, это будет такой фурор, как и везде.

Обеспечение роста экономического сотрудничества межу Беларусью и Астраханской областью — основная задача на перспективу. Губернатор пригласил Александра Лукашенко в ближайшее время посетить их регион. Возможно, будет уже что показать в плане совместных проектов. А вот определиться с акцентами делегация могла во время посещения белорусских предприятий. На «Амкодоре» российских партнеров приятно удивил ассортимент дорожной техники, срок ее эксплуатации и цена.

Владимир Ситников, вице-мэр г. Астрахань:

Нас заинтересовала малогабаритная техника, которая может работать на улицах - это уборка и ремонт дорог, потому что город у нас старенький, улицы узкие и техника нужна подходящая.

Отдельная тема — рыбная отрасль. Здесь намечается целая программа сотрудничества. Астраханская область может помочь с разведением осетровых в Беларуси. Обсуждаются схемы устранения посредников при поставках рыбы из российского региона на отечественные перерабатывающие заводы. Это позволит на треть уменьшить стоимость готовой продукции. Одна из точек маршрута делегации — предприятие «БелРыба». Астраханцы не только ознакомились с производственным процессом, но и продегустировали продукцию.

Иван Нестеренко, министр сельского хозяйства Астраханской области:

Мы готовы к сотрудничеству в плане создания филиала вашего завода в астраханской области, и уже поставлять оттуда продукцию сразу в торговую сеть. Это предприятие может увеличить долю завода на рыбном рынке.

Делегация Астраханской области в Беларуси пробудет до 29 сентября. Так что есть время для возникновения новых направлений сотрудничества.

В 2011 товарооборот между Беларусью и Астраханской областью составил более 24 миллионов долларов и за год увеличился практически наполовину. Потенциал для его дальнейшего наращивания есть.

Астраханская область приглашает Беларусь к реализации совместных проектов в нефтегазовом секторе. 27 сентября об этом заявили на встрече с делегацией астраханской области в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обсуждали также совместные проекты по выходу Беларуси через Каспийский регион на рынки третьих стран. Шла речь и о развитии овцеводства, выращивании хлопка, разведении ценных пород рыбы.

По итогам переговоров Беларусь и Астраханская область подписали программу совместных действий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2013-2014 годы.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

По каждому пункту определены наши действия и ответственные работники. Мы видим сферу предложения в развитии наших совместных производств. Это работа с совместных площадок на третьи страны, создание совместных производств по машиностроению, дорожной технике, автотракторной логистике. 24 миллиона товарооборота, которые между нами есть, это мало. Мы за два года должны удвоить, а то и утроить данные показатели.

Александ Жилкин, губернатор Астраханской области Российской Федерации:

Мы знаем потенциал белорусского нефтяного комплекса с точки зрения структур, которые проводят разведку, бурение, которые могут эксплуатировать скважины. Мы предложили правительству Беларуси рассмотреть эту тему. Надеюсь, что здесь тоже будет реальная практическая реализация.