Делегации Беларуси и России обсуждают "острые" вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества

Переговоры белорусской и российской правительственных делегаций во главе с премьер-министрами Сергеем Сидорским и Михаилом Фрадковым продолжаются в Белом доме в "узком" составе.

Напомним, переговоры начались в четверг в районе 16.00 и проходили сначала в здании Минэкономразвития, а затем с 9 вечера - в Доме правительства Российской Федерации, и длились до половины второго ночи.

Перед началом переговоров премьер-министр России Михаил Фрадков заявил, что стороны намерены найти решение всех проблемных вопросов. Среди приоритетных Сергей Сидорский назвал вопросы поставок нефти и сахара. Сегодня утром премьеры встретились в Доме правительства в формате "один на один". Позже к Михаилу Фрадкову и Сергею Сидорскому присоединились делегации обеих сторон, и российско-белорусские межправительственные переговоры продолжились уже в расширенном составе. В частности, с российской стороны участвуют глава Министерства экономического развития Герман Греф, глава Минпромэнерго Виктор Христенко, министр финансов Алексей Кудрин, глава концерна "Транснефть" Семён Вайншток. С белорусской стороны - министр иностранных дел Сергей Мартынов, министр экономики Николай Зайченко, председатель концерна "Белнефтехим" Александр Боровский, глава концерна "Белгоспищепром" Иван Данченко, заместитель главы ГТК, заместитель министра финансов и другие эксперты.

Затем в работе делегаций был объявлен перерыв до 15.00 (по московскому времени). Далее белорусско-российские межправительственные переговоры продолжаются в узком составе. Делегации двух стран во главе с премьер-министрами Сергеем Сидорским и Михаилом Фрадковым обсуждают острые вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Переговоры проходят за закрытыми дверями, и изредка выходящие из зала участники, воздерживаются от каких-либо комментариев. Белорусские и российские представители СМИ, которые освещают ход проходящих переговоров, пока не имеют информации. Однако ее отсутствие подвигло отдельных российских журналистов на откровенные домыслы об их ходе, которые "акулы пера" пытаются выдать в своих репортажах за официальные позиции сторон. Отметим, что в последнее время российские СМИ ведут себя довольно некорректно по отношению к соседям и, смакуя, со злорадством, сообщают, неправдоподобную информацию о белорусах и нашей стране в целом.