Делать деньги из соломы: доходы из отходов

В Гродненской области наладили производство альтернативного вида топлива.

Сегодня в Свислочском районе солома на полях долго не залеживается. Решить серьезную проблему каждой уборочной компании здесь смогли радикальным образом. Да не просто решить, а еще и заработать на ней неплохие деньги.

Изобретать велосипед не стали, а переняли опыт у европейских аграриев. Там из соломы делают высококачественное топливо, альтернативу природному газу. Подобную установку приобрели за миллиард рублей. Причем, бюджетных денег не потратили ни копейки - все оплатил инвестор. По подсчетам специалистов, проект окупится всего за полгода. Для предприятия, на базе которого смонтирован мини-завод, это стабильный доход.

Как говорят на предприятии, новая установка всеядна. В переработку идет любая солома: и озимая, и яровая, и даже рапсовая. Причем, конечный продукт, гранулы, по своей теплоотдаче, даже выше, чем привычный торфобрикет.

За час на предприятии выпускают до полутора тонн соломенных гранул. В перспективе наладят производство в две смены. С реализацией продукции, уверены, проблем не будет: потребность в альтернативном топливе на внутреннем рынке большая. Да и на экспорт планируют отправлять до 50% продукции. Заказы поступают уже сегодня.