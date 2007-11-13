Дефицита не будет

Приняты более жесткие меры по поставке молочной продукции в розничную торговлю.

Первый заместитель министра торговли Михаил Свентицкий на выставке "Продэкспо-2007", которая открылась сегодня в Минске, подтвердил, что для этого принят целый комплекс мер. Для Минска установлен обязательный перечень ассортимента, который должен быть в торговых организациях, и он ежедневно контролируется.

Между тем, торговля уже готова к Новому году. Сейчас создаются резервы товаров, которые пользуются наибольшим спросом в праздники. Кроме того, на 50 тысяч декалитров увеличена квота на импорт шампанских и игристых вин, на случай того, если отечественного напитка хватит не всем.