Прямой эфир

Дефицит собственных овощей и фруктов наблюдается на прилавках магазинов Бреста

12 марта 2009 18:39
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Чеснок, помидоры, яблоки и даже картофель с иностранной пропиской. Почему отечественный производитель дремлет?

Начало весны. Время, как известно, авитаминоза. Нехватку  можно восполнить фруктами и овощами.  Правда, этот витаминный шопинг ставит в тупик.  Фрукты и овощи, которые вполне могли вырасти в пределах родной земли, привезены из ближнего, а то и дальнего зарубежья.  А, следовательно, и цена выше.

На рынке с прилавков радужно поглядывают апельсины, мандарины и грейпфруты. Они понятно с иностранной пропиской. А вот рядом яблоки. Вопрос откуда? Польша.

Дальше, как по накатанной. Найти белорусское яблоко удалось только в двух торговых точках. Такую ситуацию сами продавцы объясняют просто. Закупочная  цена на отечественный продукт выше. А внешний вид хуже.

А вот производитель уверен, что проблема вовсе не в этом. Сейчас в хранилищах - более 300 тонн сладкого фрукта. Предложение есть – спрос отсутствует.

Отечественные помидоры тоже не в почете. В магазинах они только в маринованном виде. На полках их место заняли испанские красавцы.  Хотя  современные технологии вполне позволяют у себя выращивать  полезный овощ круглый год.

Чесночный  рынок  области  частично обеспечивают фермеры. Еще часть  закупают в Гомельской области. Но  отечественный продукт опять-таки на торговых прилавках в дефиците. А цена  иностранного аналога  кусается.  В комитете сельского хозяйства уже знают, как пополнить корзинку покупателя белорусскими овощами и фруктами. До сих пор камнем преткновения в этом вопросе была нехватка овощехранилищ.

И, конечно, маркетинг. Над этим, судя по всему, предстоит поработать местным производителям. Как известно, если гора не идет к Магомету, то  он идет к ней сам.

# Экономика

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