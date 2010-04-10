Дефицит бюджета заставил Болгарию отказаться от евро

Болгария отказалась от присоединения к системе образования валютных курсов ERM-2 (European Exchange Rate Meсhanism-2), которая является начальным этапом механизма перехода на евро. Об этом 9 апреля сообщил премьер-министр страны Бойко Борисов, передает Reuters. Таким образом, Болгария фактически заявила об отказе присоединения к еврозоне в сроки, запланированные ранее на конец 2011 года. По словам Борисова, это решение продиктовано ростом дефицита бюджета в 2009 году до 3,7 процента ВВП. Увеличение дефицита Борисов связал с тем, что прежнее правительство Болгарии, сменившееся в июле 2009 года, подписало десятки соглашений, которые не были учтены в бюджете.
Бойко отметил, что решение пока не вводить евро было также принято из-за опасений увеличить рост дефицита в дальнейшем. Премьер-министр Болгарии признал, что страна "фактически лгала о своей готовности присоединиться к зоне евро".
В июле 2009 года министр финансов Болгарии Симеон Дянков заявил, что правительство страны собирается в ноябре направить официальный запрос на присоединение к еврозоне. В течение двух лет после присоединения к ERM-2 страна должна была выполнять ряд макроэкономических нормативов Европейского Центробанка. При их исполнении страна получала возможность ввести евро, сообщает Lenta.ru.