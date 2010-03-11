Дефицит бюджета США за февраль стал рекордным за всю историю страны

Дефицит бюджета Соединенных Штатов в феврале этого года составил $221 млрд. - это рекорд за всю историю страны.

Этот показатель, а также другие статистические данные позволяют предположить, что по итогам текущего финансового года бюджетный дефицит может побить рекорд предыдущего года, составивший $1,4 трлн. Глава Минфина США Тимоти Гейтнер уже назвал это «неприемлемым», передает БЕЛТА.

Однако он добавил, что в краткосрочной перспективе дефицит позволяет властям США выправлять экономическую ситуацию в стране после рецессии. Соединенные Штаты столкнулись с падением налоговых сборов из-за сложной экономической ситуации. В то же время власти все активнее расходуют бюджетные средства для стимулирования экономического оздоровления.