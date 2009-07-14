Дефицит бюджета США впервые превысил триллион долларов

Дефицит бюджета США в 2009 финансовом году, стартовавшем в октябре 2008 года, впервые в истории государства достиг такой отметки.

Бюджетный дефицит в размере $1,086 трлн. был достигнут по итогам июня — девятого месяца финансового года. Размеры месячного дефицита в июне составили $94,318 млрд. Между тем июнь традиционно считается доходным месяцем для американской казны.

Основными причинами рекордного роста дефицита американского бюджета аналитики считают увеличивающиеся госрасходы, направленные на борьбу с финансовым кризисом и поддержание экономики, находящейся в состоянии рецессии, а также снижающиеся налоговые поступления.

Кроме того, значительное давление на бюджет оказывают военные расходы в Ираке и Афганистане.

В июне руководитель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке выступил с обращением к Бюджетному комитету Сената, в котором призвал к сокращению госрасходов и восстановлению «фискального баланса».

Ранее сообщалось о том, что прогнозируемый размер бюджетного дефицита США на 2009 финансовый год составляет $1,8 трлн., что в четыре раза больше дефицита в 2008 году, передает БЕЛТА.