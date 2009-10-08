Дефицит бюджета США поставил новый абсолютный рекорд

Дефицит федерального бюджета США за 2009 фискальный год, закончившийся 30 сентября, составил рекордные $1,4 трлн., или 9,9% к национальному ВВП.

По словам специалистов, дефицит бюджета по итогам текущего года станет самым значительным со времен Второй мировой войны. Предыдущий рекорд был установлен в 2008 году и составил $459 млрд., или 3,2% к ВВП.

Как утверждают представители управления, такая ситуация объясняется влиянием мирового экономического кризиса и его последствиями, которые испытывают США. Аналитики особое внимание обращают на уменьшение налоговых поступлений, произошедших в результате рецессии, и увеличение расходов государственного бюджета: например, только в спасение финансовой системы было инвестировано $245 млрд., а на общие меры по стимулированию экономики и покупку ипотечных брокеров Fannie Mae и Freddie Mac. было потрачено $200 млрд, передает БЕЛТА.