Дефицит бюджета Франции вдвое превысит допустимый в ЕС уровень

Дефицит бюджета Франции в 2009 и 2010 годах достигнет 7-7,5% ВВП на фоне роста безработицы и сокращения налоговых поступлений, сообщил министр бюджета страны Эрик Верт.

Это более чем вдвое превышает 3-процентный потолок, установленный законодательством Евросоюза.

«Дефицит — одновременно результат экономического кризиса и цена его преодоления», — отметил министр. Прогноз Верта значительно выше официальных ожиданий, согласно которым дефицит составит 5,6%.

По словам Эрика Верта, дефицит госбюджета в 2009 году составит 115 млрд. евро. Кроме того, 20 млрд. евро составит дефицит фонда социального страхования, так как налоговые сборы замедляются, а расходы на пенсионное и социальное обеспечение растут. В 2010 году дефицит фонда соцстрахования, осуществляющего выплаты пенсий и пособий по безработице, увеличится до 30 млрд. евро и, таким образом, утроится по сравнению с недофинансированием в 2008 году, составившим 10 млрд. евро.

Налоговые поступления от компаний, в обычный год составляющие порядка 50 млрд. евро, в 2009 году сократятся более чем вдвое и будут примерно соответствовать уровню 1999 года, полагает Верт. По его словам, кризис уничтожил 10 лет роста налоговых поступлений.

Ранее президент Франции Николя Саркози представил план стимулирования экономики объемом более 28 млрд. евро. По прогнозам национального статведомства, ВВП Франции в 2009 году сократится на 3%.

В то же время президент Европейского Центробанка Жан-Клод Трише заявил 21 июня, что правительства европейских стран должны отказаться от дальнейшего стимулирования экономики и приступить к сокращению бюджетного дефицита. По мнению главы ЕЦБ, огромные государственные ассигнования на стимулирование экономического роста были оправданы, однако теперь правительствам следует как можно скорее взять под контроль расходование бюджетных средств, передает БЕЛТА.