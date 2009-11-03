Дания введет налог на жир

Правительство Дании собирается обложить продукты с содержанием жира налогом: сыр подорожает на 7%, а сливочное масло — на более чем 30%.

В ближайшие несколько недель парламент обсудит девять законопроектов в области здравоохранения. В одном из них прописано введение особых налогов на жирные продукты питания, такие как сливочное и растительное масло, десерты, кексы, пицца, сыр, сообщает Infox.ru. «Потребление этих продуктов является фактором риска, который может повлечь за собой увеличение заболеваемости», — считают чиновники, обеспокоенные ожирением своих сограждан.

Величина налога на каждый продукт питания будет определяться содержанием в нем жира. Упаковка сливочного масла в 250 г подорожает на треть, а сыр — на 7%. Копенгаген исключил из списка «нездоровых жирных продуктов» мясо и питьевое молоко.

Критики проекта уверены, что власти просто хотят пополнить бюджет страны, поступления в который сократились с 63% д 56%. Ученые укорили политиков, напомнив, что в современной Дании бутерброд с сыром и маслом является частью ежедневного рациона, а вовсе не роскошью, как в начале XX века, поэтому в случае одобрения законопроекта пострадают не только средние слои, но и неимущие граждане. Разгневанные датские промышленники намерены подать жалобу в Еврокомиссию.