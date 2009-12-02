Цветная жизнь на полиграфкомбинате имени Якуба Коласа

На крупнейшем предприятии этой отрасли запустили новую линию.

Оборудования такого класса в Беларуси пока не было. Это первая немецкая полиграфическая машина, поставленная в Восточную Европу.

В Советские годы и до сих пор комбинат специализировался на производстве черно-белой продукции. А вот оборудование последний раз здесь меняли еще в 70-х. На современном рынке сегодня высокий спрос на многокрасочные издания. Сейчас даже энциклопедии печатаются в цвете.

Геннадий Негодько, директор ОАО «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа»:

Она позволит нашему предприятию, во-первых, выпускать высокохудожественную, качественную печатную продукцию, во вторых, эта машина очень скоростная, которая позволит обеспечить выпуск в самые кратчайшие сроки.

Проект о поставке супертехники был подписан в феврале этого года, и уже через 9 месяцев линию запустили. Планируется, что новое оборудование окупит себя за 2-3 года.

Покупка немецкой машины входит в госпрограмму развития полиграфической отрасли Беларуси на 2007 — 2010 годы. За это время на перевооружение уже освоили 15 миллиардов белорусских рублей. Обновили типографии в областных центрах и крупных городах.

Владимир Русакевич, министр информации Республики Беларусь:

95% книг и брошюр, которые производим здесь, мы отправляем в Россию. Чтобы не потерять рынок соответствовать наши качественные параметры должны соответствовать современным требованиям. Для этого мы пошли по известному пути, по которому идут все производители — бери кредит и перевооружайся.