Coca-Cola сохранила звание самой дорогой торговой марки в мире

Стоимость товарного знака производителя прохладительных напитков выросла на 3% с 66,667 миллиардов долларов в прошлом году до 68,734 миллиардов долларов в текущем.

Coca-Cola возглавляет список ста лучших брендов, составленный и опубликованный влиятельным журналом деловых кругов Business Week. В первой десятке рейтинга доминируют американские компании.

Почетное второе место досталось IBM, ценность торговой марки которой за минувший год возросла на 2% с 59,031 млрд до 60,211 млрд долларов. Coca-Cola и компьютерный гигант второй год подряд удерживают пальму первенства.



Остальные позиции заняли соответственно Microsoft, стоимость бренда которого упала на 4% до 56,647 млрд долларов, Путукфд Удусекшс (минус 10%), Nokia (минус 3%), McDonald`s (плюс 4%), Google (плюс 25%), Toyota (минус 8%), Intel (минус 2%) и Disney (минус 3%). Российские компании в список не вошли, сообщает newsru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС.