Цифровые показатели уборочной кампании с каждым часом увеличиваются

Хозяйства Беларуси убрали зерновые на 52% запланированных площадей.

Лидируют Брестская, Гродненская, Гомельская и Минская области. В столичном регионе сегодня намолочен первый миллион тонн зерна нового урожая. А в Брестском регионе убрано уже 60% зерновых.

Механизаторы используют буквально каждый погожий час, чтобы в срок убрать хлеб. Средняя урожайность - 30 центнеров с гектара. Напомним, жатву в Беларуси планируется завершить до середины августа. В целом по республике валовой сбор зерна к сегодняшнему дню - 3 млн. 700 тысяч тонн. Это примерно на 2 миллиона тонн больше, чем было собрано на аналогичную дату в прошлом году.