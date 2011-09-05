Чтобы не допустить резкого падения курса рубля, Национальный банк будет гасить конъюнктурные колебания интервенциями

Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Национального банка Николай Лузгин, передает корреспондент БЕЛТА.

На Белорусской валютно-фондовой бирже будет основная сессия и дополнительная. На основной сессии, как и сейчас, будет продаваться валюта в рамках обязательной продажи и будут удовлетворяться заявки на первоочередные нужды, прежде всего на энергоносители. На дополнительной сессии будет осуществляться покупка-продажа валюты по свободному курсу. Все желающие субъекты хозяйствования будут выходить продавать валюту или покупать. Причем одновременно будут почти полностью прекращены операции на межбанковском рынке, чтобы все операции осуществлялись на бирже по одному курсу, который будет складываться на основе спроса и предложения.



Николай Лузгин пояснил действие механизма так называемого фиксинга, когда выравнивается спрос и предложение. На основе этого устанавливается курс биржевых торгов. То есть некоторое время будут две сессии и два курса - основной курс, он же официальный, по которому будет вестись учет валютных операций, и курс дополнительной сессии - рыночный.



Что касается интервенции, то они допускаются точечные, то есть в случае каких-то всплесков, технических колебаний, когда торги ведутся по нескольким валютам - доллару, евро, российскому рублю. Чтобы не допустить резкого падения курса, Национальный банк будет проводить сглаживание этих конъюнктурных колебаний. Они будут гаситься интервенциями Национального банка.



В целом же курс второй сессии будет определяться спросом и предложением. “Чтобы он не очень резко отличался от официального курса, и будут приняты эти все дополнительные меры: зажатие спроса на валюту и на увеличение предложения”, - отметил первый зампредседателя Нацбанка.