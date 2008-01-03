Чтобы бизнес стал прозрачнее

С нового года индивидуальные предприниматели должны были отказаться от услуг наемных работников, если те не их близкие родственники, или же перерегистрироваться в юридическое лицо. Напомним, срок льготных условий перерегистрации продлен до первого марта. Однако пока в частные унитарные предприятия и другие формы юридических лиц перешли только 17% индивидуальных предпринимателей.



С первого января для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действуют равные условия ввоза товаров из России. Большинство ИП либо изначально везут российский товар, либо везут товар из третьих стран, но тоже через Россию. При этом зачастую им необязательно иметь даже сертификат страны происхождения, не говоря уже о других документах. Ведь единая ставка налога - а только ее и кладет ИП-шник в карман государства - учитывает в себе плату и за таможенное оформление, и за растаможку ввозимого товара.



Такие преференции уже в прошлом, так как следствие их присутствия не заставило долго ждать. Кто-то начал возить товары для себя, а кто-то уже даже привык работать только по теневым схемам... По словам заместителя министра экономики Беларуси Андрея Тура, доля 200 тысяч предпринимателей в налоговой нагрузке государства составляет 2,5% по сравнению с юрлицами, которые дают более 10,5%. Это свидетельствует о том, что происходит сокрытие налогов, и лишь создается иллюзия того, что ИП работают менее эффективно.



О том, что государство заинтересовано прежде всего в инвестиционной привлекательности малого бизнеса, говорилось немало. Укрупнение капитала, а именно это и происходит при превращении ИП в ЧУП, главная приманка для инвестора. Впрочем, и сами частные унитарные предприятия гораздо больше ИП заинтересованы в поиске реальных бизнес-партнеров.



Желание государства иметь именно такие предпринимательские структуры обоснованно еще и с точки зрения создания равных условий для конкуренции. В Минэкономики признались, к ним приходили сотни писем от юрлиц, которые имея казалось бы равные с ИП возможности, проигрывали по множеству пунктов.



Уже подсчитано - не перерегистрировавшиеся в юрлица ИП составляют лишь 0,3% от числа занятых в народном хозяйстве. Это при том, что безработица в стране сейчас на уровне 1%. Такие расчеты почти со стопроцентной уверенностью позволяют утверждать: все бывшие наемные работники индивидуальных предпринимателей вполне смогут найти работу в любом секторе. Хотя время для перехода из ИП в ЧУП на льготных условиях еще есть.