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Что позволит Беларуси выйти на положительное сальдо внешнеэкономической деятельности?

29 декабря 2009 08:38
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В экономику Беларуси в 2010 году должно поступить не менее двух миллиардов семисот миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Об этом премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил на совещании по вопросам инвестиционной деятельности. Запланированный на 2010 год рост инвестиций в основной капитал должен составить не менее 23-25 процентов. Главной задачей названо создание новых и коренная модернизация действующих предприятий, расширение использования инновационных технологий. Это позволит Беларуси уже в ближайшие годы выйти на положительное сальдо внешнеэкономической деятельности.
# Экономика

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