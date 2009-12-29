Что позволит Беларуси выйти на положительное сальдо внешнеэкономической деятельности?

В экономику Беларуси в 2010 году должно поступить не менее двух миллиардов семисот миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Об этом премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил на совещании по вопросам инвестиционной деятельности. Запланированный на 2010 год рост инвестиций в основной капитал должен составить не менее 23-25 процентов. Главной задачей названо создание новых и коренная модернизация действующих предприятий, расширение использования инновационных технологий. Это позволит Беларуси уже в ближайшие годы выйти на положительное сальдо внешнеэкономической деятельности.