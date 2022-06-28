Что ожидает Европу в ближайшем будущем и почему экспортёрам больше не нужно проводить тендер на услуги?

Экономическая рубрика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время – деньги. Теперь экспортерам не нужно проводить тендер на услуги перевозок

Экспортерам разрешили не проводить тендеры на транспортные услуги. Это создаст более привлекательные условия для экспорта путем прямого привлечения транспортно-экспедиционных компаний – резидентов и нерезидентов. Заключение договоров без конкурса позволит ускорить и дебюрократизировать транспортно-логистические процессы, а конкретным предприятиям – выбирать отечественного перевозчика напрямую. Биотехнология, нефтехимия, электротехника. 13 кластеров планируют создать в Беларуси до 2025-го

В Беларуси есть потенциал для создания и развития более 30 кластеров. Министерство экономики на протяжении девяти лет ведет работу по внедрению кластерной модели развития в практику хозяйствования и управления. Программой до 2025 предусмотрено формирование 13 кластеров в регионах и Минске. Уже действуют кластеры в области биотехнологий, фармацевтики, нефтехимии, приборостроении и электротехнике, IT. Новые кластеры будут связаны с проектами по внедрению технологий умного производства, а также машиностроения, деревообработки и производства мебели. Рост цен на газ и удобрения. Что ожидает Европу в ближайшем будущем?