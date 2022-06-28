Что ожидает Европу в ближайшем будущем и почему экспортёрам больше не нужно проводить тендер на услуги?

Экономическая рубрика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономическая рубрика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспортерам разрешили не проводить тендеры на транспортные услуги. Это создаст более привлекательные условия для экспорта путем прямого привлечения транспортно-экспедиционных компаний – резидентов и нерезидентов. Заключение договоров без конкурса позволит ускорить и дебюрократизировать транспортно-логистические процессы, а конкретным предприятиям – выбирать отечественного перевозчика напрямую.
В Беларуси есть потенциал для создания и развития более 30 кластеров. Министерство экономики на протяжении девяти лет ведет работу по внедрению кластерной модели развития в практику хозяйствования и управления. Программой до 2025 предусмотрено формирование 13 кластеров в регионах и Минске. Уже действуют кластеры в области биотехнологий, фармацевтики, нефтехимии, приборостроении и электротехнике, IT. Новые кластеры будут связаны с проектами по внедрению технологий умного производства, а также машиностроения, деревообработки и производства мебели.
Пока цены на удобрения на мировом рынке падают, в Европе в этой области назревает тяжелый кризис, так как с ростом цен на газ затраты на производство азота резко выросли. Если цены на газ продолжат расти или даже просто останутся такими же высокими, как сейчас, то поставки газа для химической промышленности и производителей удобрений, вероятно, будут нормированы. Проблемы с поставками последних месяцев продолжатся или даже усугубятся.
Белорусские предприятия за 2022 год увеличили выручку до 109 миллиардов рублей. Читать здесь.