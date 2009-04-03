Прямой эфир

Что новенького станут выпускать в Беларуси

03 апреля 2009 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Беларуси запустят серийное производство модернизированных агрегатов для внесения минеральных удобрений.

Производство организуют на «Брестсельмаше». Новинка успешно прошла испытания в полевых условиях. Сейчас предприятие готовится к сертификации агрегата в Беларуси.

Особенность техники в том, что ее можно применять при позднем внесении удобрений и в коммунальном хозяйстве для подсыпки песком дорог.

- Сегодня наше предприятие сориентировано на сельхозтехнику: зерносушилки, разбрасыватели удобрений, – рассказал телеканалу СТВ главный инженер ОАО «Брестсельмаш» Георгий ЯСКОВИЧ. - Мы работаем с Беларусью, Казахстаном, Украиной. Разрабатываются новые образцы продукции. Например, «разбрасыватель удобрений-6». Он на базе немецкого «Амазона». С пультом управления, который позволяет механизатору ориентировать на равномерность внесения удобрений  контролировать ширину захвата. Это совсем другая техника. Сегодня агрегат -  на испытаниях на комбинате Агро Вита. Надеемся получить сертификат и поставить единицу на промышленное производство».

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
03 апреля 2009 07:30

В Беларуси начался массовый сев яровых

02 апреля 2009 16:59

Что делать в условиях мирового кризиса?

01 апреля 2009 19:42

В Беларусь прибыл директор Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи