Что можно сделать из картошки и почему в магазинах не продается кукуруза в початках?

Собрать урожай важно, но не менее важно его сохранить и переработать. Ведь зачастую именно от тех, кто превращает ту же картошку и кукурузу из плодов в продаваемые продукты питания, зависит многое. Потребитель давно привык встречать еду по одежке. А значит, одежку нужно делать привлекательной.

Этот приемный пункт — место встречи картофеля, которое неизменно уже несколько лет. Клубни разного цвета и вкуса на переработку привозят со всей республики. А затем — назад. В виде готовой продукции картофель разъедется по стране, а если повезет, то еще дальше.

Клавдия Русинович, начальник отдела перерабатывающего предприятия:

Хотелось бы, чтобы производители начали выращивать сорта, которые отличались бы высоким содержанием сухих веществ, тогда производительность будет выше, качество выше.

Качество и производительность не постоят за ценой. Тогда последняя станет гораздо ниже. А пока, какой есть, картофель движется по ленте транспортера в сторону потребителя. С момента мойки до превращения в конечный продукт пройдет полтора часа. Но перед этим он преодолеет два пункта контроля на предмет брака. Если инспекция даст добро, картофель сварят и отправят под пресс. А после получат сухое пюре, сладкие снэки и, конечно же, чипсы.

Производство чипсов — само по себе креативное дело. Пусть и названием пока слабовато, и с рекламой, зато своё. Вес одной чипсы — 4 грамма. Гигроскопичный продукт безумно боится влаги, от этого и недолговечен. Поэтому если открыл — сразу съел. Разнообразие вкусов — заслуга натуральных ароматизаторов. Но есть исключения. Например, в чипсы со вкусом сыра, кроме крахмала, муки и соли, добавляют настоящий сухой сыр. Ненароком можно задуматься о полезности.

- Это плюс, если нужно перекусить и быстро насытиться, но, в то же время, сами понимаете, что чипсы есть чипсы, и не стоит их есть каждый день в больших количествах.

Поскольку каждый день чипсы не едят, то и станок по их производству включают не часто, по необходимости. А вот сухое пюре сегодня очень востребовано в кулинарии и на хлебозаводах. В качестве эксперимента на этом предприятии освоили даже драники.

Маргарита Болянова, начальник лаборатории перерабатывающего предприятия:

Они все одинакового размера: это очень красиво, когда выкладываешь на сковородку, подаешь гостям — очень удобно и быстро.

Рецепт отечественных драников достаточно сложный — для них нужны определенный картофельный сорт и хотя бы частичная модернизация производства.

Маргарита Болянова, начальник лаборатории перерабатывающего предприятия:

Мы сами являемся производителями оборудовании и можем произвести такое оборудование, замены требует сложное оборудование — бланширователь, сушилка.

О создании новых производственных мощностей говорит госпрограмма картофельного развития. Удерживать первенство только в выращивании этой культуры сегодня уже недостаточно. Картофель нужно еще уметь и перерабатывать. Причем, специализированно. Если фри — то отечественный, если хрустящий — на любом крахмальном заводе. В прошлом году Президенту предложили даже квас из картофеля. Удивить удивили, а вот в широкую продажу напиток не поступил. Хотя и сырье подходящее есть, и экономическая обоснованность очевидна, но вопрос опять-таки в производстве.

Иван Колядко, заместитель директора по научной работе НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси:

Мы значительно отстаем по потреблению картофелепродукта. У нас получается 1,3-1,5 кг, в западноевропейских странах, а особенно в США — 30-50 кг потребления на душу населения.

Кубики для супов, соломка для жарки, дольки для фритюра. В сердце ресторана национальной кухни готовят преимущественно из картошки. В меню такого ресторана 50 наименований блюд из одного картофеля, главный секрет которого — крахмал внутри клубня. Содержание клейковины и других веществ напрямую влияет на приготовление клецок, ватрушек и, конечно же, драников.

Светлана Моргунова, повар ресторана белорусской национальной кухни:

Обычно не пекут из молодой картошки драники, потому что они жидкие, картофельного сока много. Обычно для драников используют старую картошку, которая пролежала.

Учитывая особенности белорусской кухни, сырье из Голландии не подходит. Да и с родной картошкой нужно работать быстро. Картофельную массу долго хранить нельзя — слишком быстро темнеет.

Сергей Чегринец, директор ресторана белорусской национальной кухни:

На территорию Беларуси картофель пришел на 100 лет раньше, чем в Россию или Украину, пришел более цивилизованным способом из Европы, его изначально начали потреблять грамотно. Поэтому пока картофель дошел в Россию, в стереотипах славянских народов так и сложилось — что белорусы это, прежде всего, бульбаши, которые действительно умеют обращаться с картофелем, умеют его выращивать и потреблять в пищу.

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Особое внимание другой стратегической культуре полей — кукурузе — аграрии начали уделять пару лет назад. А вслед за ними — воришки.

За порчу кукурузных полей полагается штраф. Период сезонного урожая для милиции — неспокойное время. Тем более, когда в нашей стране эта культура едва ли не лидер по посевным площадям. Почти 800 тысяч гектаров. После сбора ею кормят скот всю зиму. Для питания человека кормовая кукуруза, мягко говоря, не подходит. Другое дело — сахарная. Но выращивают ее пока немного — всего 200 тысяч тонн. И только здесь, в Турове, перерабатывают кукурузу для человеческих нужд.

Сергей Бугук, директор консервного завода (г. Туров):

Здесь проводится очистка кукурузы от зеленой массы, после чего она поступает на бланширователь. Все отходы выходят на технику и перевозятся на фермы, напрямую скоту и в силосные ямы. А на этом оборудовании происходит очистка зерна с початка — вот здесь последнее, где участвуют человеческие руки.

Перерабатывать сахарную кукурузу по венгерским технологиям белорусы научились четыре года назад. Правда, 2008-й выдался неурожайным, в отличие от следующих двух. Железные планы на этот год — 300 тысяч жестяных банок продукции. Высокие сроки хранения гарантирует литографическая банка, которая легко открывается. Правда, для экспорта на европейский рынок тара нужна поменьше.

Сергей Бугук, директор консервного завода (г. Туров):

Европейские производители выпускают кукурузу без заливки, у нас пока с заливкой, поэтому — не очень внешний вид, но она очень вкусная.

Кроме баночной кукурузы здесь могли бы производить варенный продукт в вакуумной упаковке — то , о чем мечтают многие покупатели. Или хотя бы початки в замороженном виде. Тем более, что для этого требуется совсем не сложная производственная линия. Но пока ее нет.

По содержанию полезных питательных веществ сахарная кукуруза превосходит многие овощные культуры. Только в официальном списке продуктов питания такая позиция, увы, не значится. Поэтому кукурузу невозможно купить в магазине. А та, что на рынке, в большинстве своем краденная. Вот и получается — продукт передом, продавцы задом.

- Чтобы на рынке продавать, нужна справка, документы на кукурузу — с полей проще.

- Можно заработать — в зависимости от продавца и покупателя.

- Раньше народ не понимал, что такое кукуруза, а сейчас понял, что это вещь, весьма питательная вещь.

Кроме употребления в пищу кукуруза могла быть полезной еще, например, в производстве биотоплива, как это делают за границей.

Николай Надточаев, заведующий отделом полевого кормопроизводства НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

Пока сегодня у нас не такое дорогое скажем дизельное топливо или бензин, чтобы мы уже перешли на производство биоэтанола или биогаза из кукурузы. Но, возможно, когда-то это и придет — как, например, сегодня в Германии производят биогаз из кукурузы, где используют порядка 500 тысяч гектаров, силосуют ее и затем вырабатывают биогаз.

Вопросы оригинальной переработки сахарных початков нужно решать. И как можно скорее, учитывая, что хранится культура не более пяти часов после уборки с поля. Тогда нам не придется щелкать иностранный попкорн, прощелкивая собственную экономическую выгоду.

Андрей Авдеев и Артем Кицененко на неделе убедились, что принцип «встречают по одежке» срабатывает даже с едой.