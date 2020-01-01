Что изменится в Беларуси с 1 января 2020 года. Рассказываем подробно

Новости Беларуси. Статьи расходов госбюджета, система оплаты труда бюджетных организаций, шенген по 35 евро, пособие по безработице. С деловым обзором на предстоящий год наш экономический обозреватель Наталья Надольская. ГОСБЮДЖЕТ-2020 На 2020 год сформирован реалистичный бюджет с учетом тех условий и приоритетов, в которых работает экономика Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это результат компромисса экономических, политических и социальных интересов страны. О бюджете-2020, зарплатах, пенсиях и «дорожном сборе». Рассказывает министр финансов Максим Ермолович Общая сумма доходов определена в объеме 24 млрд 425,7 млн рублей, то есть с ростом к ожидаемому исполнению текущего года на 0,3 %. Расходы планируются в сумме 25 млрд 420,8 млн рублей. Запланировано повышение фонда оплаты труда в бюджетном секторе на уровне не менее 80 % от средней заработной платы по экономике. Рост зарплат бюджетников – почти на 17 %. Что предусматривает бюджет Минской области на 2020 год

Кроме того, в 2020 году для развития всех звеньев образования бюджетные средства будут направляться на финансирование государственных программ, обеспечение экономики в квалифицированных кадрах, качественное обновление и оснащение учреждений образования с учетом развития информационных образовательных технологий. Бюджетная политика в сфере здравоохранения будет направлена на реализацию государственных гарантий путем повышения доступности и качества медицинской помощи населению. Расходы отрасли запланированы в бюджете-2020 с ростом на 28 %. Расходы же на реализацию социальной политики предусмотрены в сумме более 2 млрд рублей.

СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗМЕНИТСЯ Система оплаты труда работников бюджетных организаций изменится. В бюджете на 2020-й предусмотрен фонд оплаты труда, обеспечивающий среднегодовое повышение зарплат бюджетников не менее, чем на 10 % в сравнении с 2019 годом. Структура зарплат бюджетников станет проще. Теперь заработная плата будет включать оклад, премии, доплаты, надбавки за стаж работы, а также единовременную выплату перед отпуском и материальную помощь. Было 30 позиций, станет 13. Как будут начислять зарплаты медработникам Беларуси по новой системе?

Среди надбавок – доплаты за работу на условиях контрактной формы найма, за ученую степень и ученое звание, доплаты за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные, выходные дни, за работу во вредных условиях. Для этих целей сформирован специальный объем средств. И еще – на зарплаты в бюджетном секторе в 2020 году планируется дополнительно направить около 1 миллиарда 800 миллионов рублей. СТОИМОСТЬ ШЕНГЕНА – 35 ЕВРО ЕС готов подписать соглашение об упрощении визового режима с Беларусью в январе 2020 года. Но в феврале вступает в силу новый Визовый кодекс Евросоюза, который увеличивает визовый сбор до 80 евро. Получается, что на какое-то время шенген для белорусских граждан подорожает, а только потом подешевеет. По этой причине Беларусь призывает ЕС заморозить тарифы за выдачу шенгенских виз белорусским гражданам, чтобы не было временного подорожания. Когда шенген для белорусов подешевеет до 35 евро? Всё о процедуре

Вьетнам продлил безвизовый режим для белорусов до 31 декабря 2022 года. Наши туристы смогут посещать эту страну и находиться на ее территории до 15 дней со дня прибытия вне зависимости от цели визита. БОНУС ЗА СКОРОСТЬ В стране прорабатывается ряд мер по стимулированию рождаемости. В качестве одной из таких рассматривают так называемый бонус за скорость. Выплачивать такие пособия тем мамам, которые в течение 3-4 лет успевают родить второго и последующего ребенка. В Беларуси планируют увеличить пособия для мам за рождение детей с разницей в 3-4 года

Пособие будет главным образом направлено на те семьи, которые не планируют иметь первого ребенка ранее 29 лет. Это вынуждает государство переформатировать меры поддержки. Раньше женщины становились мамами в возрасте от 20 до 30 лет, современное поколение сократило этот срок на 10 лет, предпочитая рожать с 30 до 40. БЕЗРАБОТНЫМ ОБЕЩАЮТ ПОВЫСИТЬ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ Безработным обещают повысить пособие по безработице. Министерство труда и соцзащиты инициирует увеличение пособия, в частности, безработным с территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Вторая категория – это люди старше 50 лет, которым действительно сложно конкурировать на рынке труда. Они ищут новую работу в среднем 11 месяцев. Это достаточно большой срок, поэтому надо финансово поддержать этих людей.