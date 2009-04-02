Что делать в условиях мирового кризиса?

Александр Лукашенко провел совещание.

Президент Александр Лукашенко недоволен тем, как используются средства государственных целевых бюджетных фондов. Свою жесткую позицию глава государства высказал сегодня в ходе совещания, где обсуждалось, как формировать и как использовать средства инновационных фондов, дорожного и фонда охраны природы.

Александр Лукашенко подчеркнул, что даже в сегодняшних, непростых, условиях не планируется сворачивать социальные программы. Однако потребовал целевые бюджетные фонды перевести в режим экономии. И каждый рубль, который предполагается расходовать из бюджета, следует рассматривать «под микроскопом», дабы отсечь все второстепенное и малозначимое.

Такого совещания на уровне Президента давно не было. Проведение сегодняшнего – никакая не чрезвычайщина, но, без сомнения, вызвано современной непростой экономической ситуацией. Целевой бюджетный фонд – это как большой аппетитный пирог. Разделить его на правильные части – задача Правительства. И теперь средства бюджетных фондов делят не только по принципу справедливости, но исходя из экономической целесообразности и стратегии экономии.

Смету по фондам главе государства сегодня положили на стол. Президент не одобрил ни один из вариантов. Александр Лукашенко требует более четкого и прозрачного механизма: как и куда используются фондовые деньги, и насколько продуманы направления таких трат. Например, в том же Фонде охраны природы существует 30 направлений, на удовлетворение которых требуется под 500 миллиардов рублей.

Александр ЛУКАШЕНКО: «Почему не подписал? Потому что я не знаю, Сергей Сергеевич, куда идут эти деньги. Куда идут миллиарды. А мне приносите на подпись. И вы не знаете, куда идут эти деньги. Деньги получите только под конкретные проекты. На все должно уйти минимум средств. Я знаю, как работают дорожники. Вы считали, сколько там у них уходит этой песчано-соляной смеси? Я уверен, что там приписки. Бензин разворован, солярка разворована. Но это мелочи! Мы теряем больше?»

Проблема №1 для фондов с государственным статусом – насколько эффективно использование их средств. Проблема уже приобрела немалый масштаб. Потому фондами заинтересовался Комитет госконтроля. И выявил: за год примерно 32 миллиарда рублей потрачены с нарушением законодательства и не по целевому назначению, 9 миллиардов контролирующие органы определили как неэффективно использованные. Проще говоря: средства тех же инновационных, дорожного и природоохранного фондов растаскивают на мелкие проекты, распыляются, а не аккумулируются на нужных направлениях.

Александр ЛУКАШЕНКО: «Вопрос качества – вопрос номер один сегодня. Оно должно быть не хуже западного. Иначе мы не выберемся из кризиса и не сможем продать свою продукцию. Ни один трактор, сеялка, веялка не может быть приобретен без тщательных испытаний. Если МАЗ думает, что государство приобретет его продукцию, то эта продукция должна быть только качественной. И еще одно – дисциплина. Тот, кто ее не соблюдает, должен быть на улице. Это касается любого работающего человека, А спрос будет с губернаторов».

Эх, дороги. Белорусские магистрали, улицы и улочки поддерживаются из средств дорожного фонда. Он достаточно велик. И по своим размерам сравним, пожалуй, с самым известным для белорусов – Фондом поддержки сельхозпроизводителей. Его бюджет на этот год планировали в размере двух триллионов 309 миллиардов, но в итоге сократили на несколько сотен миллиардов. Львиная доля этих денег идет на капитальный и текущий ремонт дорог.

Виктор БУРЯ, заместитель премьер-министра Республики Беларусь: «439 миллиардов рублей на содержание дорог. Вы, Александр Григорьевич, обращали внимание, что деньги неэффективно. Но мы уже сокращаем».

Самые дорогие фонды из государственных целевых – инновационные. Смысл понятен из названия: инновации, а они, как известно, дорогого стоят. Это и технологии энергосбережения, и закупка высокотехнологического оборудования и всё, что связано с научно-техническими разработками.

3 часа длилось совещание у главы государства. Президент выслушал Правительство, губернаторов и представителей своей Администрации. Как заявил премьер-министр Сергей Сидорский в ходе своего выступления, Правительство гарантирует, что финансирование социальной сферы в текущем году не будет сокращаться. Средств соответствующих фондов будет достаточно, чтобы обеспечить нормальное функционирование систем здравоохранения и образования. Впрочем, к каждому министерству здесь искали свой подход.

Сергей СИДРОРСКИЙ, премьер-министр Республики Беларусь: «Вот министерство промышленности, например. Всё обсудили. Все расходы. Вот и все так, по каждому министерству. Кто был недоволен, приглашали ещё раз. Всех прошерстили».

У фонда, как у классического бюджета, есть 2 статьи: доходы и расходы. Контролирующие органы намерены здесь разобраться и проконтролировать наполнение фондов и расходование их средств. Председатель комитета госконтроля Зенон Ломать в ходе совещания озвучил ряд нелицеприятных фактов бесхозяйственности в использовании средств дорожного фонда, охраны природы и инновационных фондов Беларуси. Президент Александр Лукашенко предупредил о личной ответственности членов Правительства за нецелевое расходование средств этих структур.

Зенон ЛОМАТЬ, председатель Комитета госконтроля Республики Беларусь: «По каждому фонду можно приводить примеры. Возьмем фонд охраны природы. Купили бизнесмену теплоход за бюджетные средства».

Губернаторы всех областей тоже высказались. Многие сетовали на несправедливое разделение средств фондов по регионам: каждый руководитель области, безусловно, хотел большего. Президент поручил Минфину: прийти к консенсусу с председателями облисполкомов.

Александр ЛУКАШЕНКО: «Что касается сокращения расходов. Но надо сокращать не в кабинете, а идти и конкретно смотреть, можно или нельзя».

У каждого мешка денег есть хозяин, подытожил Президент высказывания всех собравшихся. Однако главным хозяином над главным, бюджетным, мешком назначено Правительство. Премьер-министру и Главе Минфина поручено заняться более строгим контролем над расходованием государственного пирога.

Напоследок Александр Лукашенко произвел блиц-опрос: как идет сев зерновых культур. Руководители регионов отчитались: южная часть Беларусь уже набирает посевные обороты.