Что будет с ценами на продукты в Беларуси?

Как заверил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Василий Павловский, не будет «ни бурного, ни малого роста цен».

По его словам, в Беларуси достаточно продуктов питания для населения. В стране формируются стабилизационные фонды, закладка которых уже завершается, а «имея стабилизационные фонды, волноваться о недостатке продукции не следует». Что касается ажиотажного спроса на гречневую крупу в России и соседних с ней странах, то он инициирован заинтересованными поставщиками, которые хотели на этом заработать.

Василий Павловский заверил, что недостатка гречневой крупы жители Беларуси не ощутят. Беларусь не намерена в больших объемах поставлять гречку на российский рынок, хотя готова выполнять заказы по поставке этой крупы в белорусские торговые представительства в России, пишет «АиФ».