Что Беларусь может предложить универмагу «Хэрродс»?

Чтобы владельцам каждое утро открывать «Хэрродс» в Лондоне, нужен 1 миллион долларов. Ровно столько стоит сигнализация, охрана и работа продавцов.

И руководство этого известного лондонского универмага решило наполнить полки белорусскими товарами. Представитель компании Радж Ассананд остановил свой взгляд на мебели: хотел увидеть эксклюзив, но был весьма озадачен отсутствием современного дизайна.

Будь владельцы нашего магазина – они же известные белорусские производители мебели, порасторопнее, то поняли бы: таких покупателей, чтобы заинтересовать, надо удивить. И только потом расчитывать на попадание на полки этого дорого торгового центра. А уж чтобы удивить известную светскую даму – графиню Спенсер, приемную мать покойной принцессы Дианы, надо особенно постараться. Чтобы в ее памяти Беларусь не ассоциировалась только с льняными салфетками и скатертями.

Лен – классический бренд Беларуси, которому не один десяток лет. Сегодня же отечественный Легпром пока не может похвастать каким-либо другим брендовым товаром, которым можно было бы завалить полки иностранных магазинов. Да что иностранных: порой отечественного покупателя, чтобы завоевать, нужно постараться. Или хотя бы изучить современные стратегии продаж.

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