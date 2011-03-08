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Члены ОПЕК согласились увеличить добычу нефти в связи с резким падением поставок нефти из Ливии

08 марта 2011 14:42
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Решение принято, чтобы сократить цены на мировом рынке.

Таким образом, государства-участники организации поддержали крупнейшего экспортера нефти и главного члена картеля – Саудовскую Аравию, которая еще в конце февраля заявила, что увеличит добычу приблизительно на 700 тысяч баррелей в сутки.

Эта необходимость связана с резким падением поставок нефти из Ливии, которая также входит в ОПЕК. В этой стране уже несколько недель длятся масштабные беспорядки и столкновения между приверженцами и противниками действующей администрации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика

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